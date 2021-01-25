Актёр и певец Михаил Боярский рассказал о Владимире Высоцком.

«Я всегда с интересом и уважением относился к Владимиру Семёновичу. И сейчас он для меня непререкаемый авторитет. Всё, что он делал, для меня до сих пор любопытно, свежо и актуально. Писал он удивительно, пронизывая не только своё сердце, но и сердца всех слушателей, которые касались его произведений», — заявил Боярский в беседе с ФАН.

По его словам, Высоцкий ушёл из жизни слишком рано и сегодня его вряд ли кто-то заменит.

Как отметил Боярский, Высоцкий был настоящим поэтом, гражданином и артистом.

Ранее актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила роль Высоцкого в российской культуре.

В 2020 году актриса Марина Влади в беседе с газетой «Известия» рассказала о своём муже, актёре и поэте Владимире Высоцком.