Елена Драпеко оценила роль Владимира Высоцкого в культуре

Короткая ссылка
Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила роль Владимира Высоцкого в отечественной культуре.
Елена Драпеко оценила роль Владимира Высоцкого в культуре
  • РИА Новости
  • © Анатолий Гаранин

«Ну, конечно, Владимир Высоцкий стоит как бы особняком в нашей культуре, потому что это такое уникальное явление. Если оценивать его поэзию, то он вроде и не поэт, и не исполнитель. Артист он был блестящий, я его видела на сцене, но я считаю, что он целиком, всем своим творчеством и личностью, вошёл в нашу национальную культуру», — заявила она в беседе с ФАН.

Депутат также поделилась воспоминаниями о том, как когда-то их утвердили сниматься. Высоцкий должен был играть Емельяна Пугачёва, а Драпеко — его жену Ульяну.

«Уже были сшиты костюмы, но после этого в Госкино вдруг передумали и вместо Высоцкого на эту роль другого артиста назначили, совершенно другого типажа», — рассказала она.

По словам Драпеко, она до сих пор жалеет, поскольку Высоцкий был бы потрясающим Пугачёвым.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить