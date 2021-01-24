Елена Драпеко оценила роль Владимира Высоцкого в культуре

Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила роль Владимира Высоцкого в отечественной культуре.

«Ну, конечно, Владимир Высоцкий стоит как бы особняком в нашей культуре, потому что это такое уникальное явление. Если оценивать его поэзию, то он вроде и не поэт, и не исполнитель. Артист он был блестящий, я его видела на сцене, но я считаю, что он целиком, всем своим творчеством и личностью, вошёл в нашу национальную культуру», — заявила она в беседе с ФАН.

Депутат также поделилась воспоминаниями о том, как когда-то их утвердили сниматься. Высоцкий должен был играть Емельяна Пугачёва, а Драпеко — его жену Ульяну.

«Уже были сшиты костюмы, но после этого в Госкино вдруг передумали и вместо Высоцкого на эту роль другого артиста назначили, совершенно другого типажа», — рассказала она.

По словам Драпеко, она до сих пор жалеет, поскольку Высоцкий был бы потрясающим Пугачёвым.

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