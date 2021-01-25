Шуховскую башню в Нижегородской области признали выявленным объектом культурного наследия

Шуховскую башню в Нижегородской области включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное управление госохраны ОКН.

Башня расположена в посёлке Ляхово Балахнинского района. Это одна из четырёх башен Владимира Шухова в области.

В ближайшее время будет организована государственная историко-культурная экспертиза. По её результатам примут решение о включении конструкции в реестр в качестве объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения.

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