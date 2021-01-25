Шуховскую башню в Нижегородской области признали выявленным объектом культурного наследия

Короткая ссылка
Шуховскую башню в Нижегородской области включили в список выявленных объектов культурного наследия.
Шуховскую башню в Нижегородской области признали выявленным объектом культурного наследия
  • © Нижегородский конструктивизм
  • vk.com

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное управление госохраны ОКН.

Башня расположена в посёлке Ляхово Балахнинского района. Это одна из четырёх башен Владимира Шухова в области.

В ближайшее время будет организована государственная историко-культурная экспертиза. По её результатам примут решение о включении конструкции в реестр в качестве объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить