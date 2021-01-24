Nuova: Венецианский карнавал впервые пройдет в формате онлайн

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Венецианский карнавал пройдёт в 2021 году полностью в формате онлайн.
Nuova: Венецианский карнавал впервые пройдет в формате онлайн
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом пишет издание Nuova.

В связи со сложной эпидемической ситуацией организаторы мероприятия отменили главные события — Полёт Ангела с колокольни на площади Святого Марка, а также все официальные шествия и балы-маскарады.

Официальные власти пока не прокомментировали отмену карнавала в городе.

В прошлом году карнавал, который обычно продолжается три недели, был сокращён до двух дней. Область Венето оказалась одной из первых, охваченных локальной вспышкой коронавирусной инфекции.

Ранее фармаколог Александр Эдигер прокомментировал перенос Венецианского карнавала.

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