В Москве рассказали об онлайн-программе парков и библиотек для детей

Короткая ссылка
Парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу для детей.
В Москве рассказали об онлайн-программе парков и библиотек для детей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы мастер-классы, лекции по астрономии, литературе и орнитологии, онлайн-чтения и уроки по декоративно-прикладному творчеству.

В частности, Центральная библиотека №21 проведёт лекцию «Путешествие по Солнечной системе: Уран», а в Культурном центре им. И.М. Астахова научат делать подставки под карандаши.

Мастер-класс по узелковому плетению (макраме) организуют в детской галерее изобразительных искусств «Листок».

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить