В Москве рассказали об онлайн-программе парков и библиотек для детей

Парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили онлайн-программу для детей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланированы мастер-классы, лекции по астрономии, литературе и орнитологии, онлайн-чтения и уроки по декоративно-прикладному творчеству.

В частности, Центральная библиотека №21 проведёт лекцию «Путешествие по Солнечной системе: Уран», а в Культурном центре им. И.М. Астахова научат делать подставки под карандаши.

Мастер-класс по узелковому плетению (макраме) организуют в детской галерее изобразительных искусств «Листок».

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».