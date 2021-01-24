В Москве рассказали об онлайн-программе парков и библиотек для детей
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Запланированы мастер-классы, лекции по астрономии, литературе и орнитологии, онлайн-чтения и уроки по декоративно-прикладному творчеству.
В частности, Центральная библиотека №21 проведёт лекцию «Путешествие по Солнечной системе: Уран», а в Культурном центре им. И.М. Астахова научат делать подставки под карандаши.
Мастер-класс по узелковому плетению (макраме) организуют в детской галерее изобразительных искусств «Листок».
Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».