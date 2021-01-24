В Москве рассказали об итогах проекта «День без турникетов» в 2020 году

В 2020 году в рамках проекта «День без турникетов» в Москве провели восемь акций, объединивших около 500 событий. В связи с пандемией большую часть мероприятий переформатировали.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Акцию адаптировали к онлайн-реальности: перенесли все события в дистанционный формат. Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тыс. раз», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

За год у проекта появилось 50 новых партнёров, в том числе Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и Музей Москвы.

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».