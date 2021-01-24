В Москве рассказали об итогах проекта «День без турникетов» в 2020 году
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Акцию адаптировали к онлайн-реальности: перенесли все события в дистанционный формат. Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тыс. раз», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
За год у проекта появилось 50 новых партнёров, в том числе Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и Музей Москвы.
Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».