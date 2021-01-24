В Москве рассказали об итогах проекта «День без турникетов» в 2020 году

Короткая ссылка
В 2020 году в рамках проекта «День без турникетов» в Москве провели восемь акций, объединивших около 500 событий. В связи с пандемией большую часть мероприятий переформатировали.
В Москве рассказали об итогах проекта «День без турникетов» в 2020 году
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Акцию адаптировали к онлайн-реальности: перенесли все события в дистанционный формат. Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тыс. раз», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

За год у проекта появилось 50 новых партнёров, в том числе Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина и Музей Москвы.

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить