Хабенский рассказал о втором сезоне «Метода»

Актёр Константин Хабенский рассказал о втором сезоне сериала «Метод».

«Ещё до начала съёмок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, 90% людей очень просили», — цитирует артиста kp.ru.

По словам Хабенского, он думал, что делать, так как его героя убили.

«И однажды я сидел с друзьями — лётчиками МЧС, мы болтали о «Методе». Шутка через шутку — и вдруг родилось решение. Точным и очень похожим на судьбу Меглина. Я пошутил, что его, конечно, убили, но вдруг у него сердце с другой стороны?» — сообщил актёр.

Он добавил, что позвонил знакомым кардиохирургам и спросил, много ли людей живут со смещённым сердцем, после чего понял, что это точное попадание — у его героя не только смещённое сознание, но и смещённое сердце.

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