Хабенский рассказал о втором сезоне «Метода»

Короткая ссылка
Актёр Константин Хабенский рассказал о втором сезоне сериала «Метод».
Хабенский рассказал о втором сезоне «Метода»
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Ещё до начала съёмок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, 90% людей очень просили», — цитирует артиста kp.ru.

По словам Хабенского, он думал, что делать, так как его героя убили.

«И однажды я сидел с друзьями — лётчиками МЧС, мы болтали о «Методе». Шутка через шутку — и вдруг родилось решение. Точным и очень похожим на судьбу Меглина. Я пошутил, что его, конечно, убили, но вдруг у него сердце с другой стороны?» — сообщил актёр.

Он добавил, что позвонил знакомым кардиохирургам и спросил, много ли людей живут со смещённым сердцем, после чего понял, что это точное попадание — у его героя не только смещённое сознание, но и смещённое сердце.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить