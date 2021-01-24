Актриса Светлана Камынина рассказала о фильме «День города».

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что лента перекликается с гоголевским «Ревизором».

«Эта комедия была, есть и, наверное, останется актуальной во все времена. В провинциальный город Любякино случайно приезжает первое лицо страны, а там, как всегда, дыры на дорогах. Я играю начальницу персонажа Екатерины Шпицы и отправляю её в это Любякино с заданием взять интервью у президента», — заявила Камынина.

Кроме того, актриса рассказала о своей героине в сериале Петра Тодоровского «Полёт».

«Эти два персонажа — Ольга Жабенко и её муж — словно срослись. Живут и мучают друг друга. Это на самом деле большой материал для подробной психотерапии», — сообщила она.

Камынина выразила сожаление, что и в реальной жизни бывают такие случаи.

Ранее режиссёр Клим Шипенко в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что комедия «Холоп» стала самым популярным среди пользователей Google из России фильмом в 2020 году.