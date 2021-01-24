Снег сохранится в европейской части России до середины марта

Снежный покров сохранится в европейской части России до второй половины марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Этот снег надолго, он растает только в период схода снежного покрова, а это вторая половина марта», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, высота снега сейчас примерно на 3 см выше нормы.

Однако он отметил, что оттепель тем не менее уменьшит высоту снежного покрова в ближайшие дни примерно на 10 см.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал резкие перепады температур в регионах.