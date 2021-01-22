В Гидрометцентре прокомментировали резкие перепады температур в регионах России

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков прокомментировал резкие перепады температур в регионах.
В Гидрометцентре прокомментировали резкие перепады температур в регионах России
  • РИА Новости

«Чаще всего, когда мы говорим про резкие изменения, то это относительно давления. То есть давление у нас регулярно и летом, и зимой, давление мы привыкли менять. Что касается температуры, то колебания температуры бывают не так часто», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Цыганкова, на европейскую часть зимой влияет тёплый воздух Атлантики, а московская зона стоит под влиянием Арктики.

«Арктика нам дала холод, этот холод стоит на большей части России», — уточнил он.

Как добавил Цыганков, пришёл период, когда берёт своё тепло Атлантики — оно надвигается со стороны Пскова на московскую зону.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.

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