Синоптик предупредила о морозах до -34 °С в Челябинской области

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Начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва рассказала о погоде в регионе.
Синоптик предупредила о морозах до -34 °С в Челябинской области
  • РИА Новости

«В ближайшие выходные, 23 и 24 января, в Челябинске и области ожидается похолодание до -29...-34 °С. К 26 января погода резко изменится, дневные температуры будут колебаться около нуля», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, такие колебания для области вполне нормальны.

Как отметила Ячменёва, в начале следующей недели ожидается тёплый фронт, который принесёт резкое потепление и снегопады.

«Такие температурные качели бывали и в предыдущие годы, но в связи с глобальным потеплением они могут наблюдаться всё чаще», — пояснила она.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.

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