Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в конце января

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце января.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в конце января
  • РИА Новости

«Та волна тепла, что пришла в Северную столицу, продлится минимум до середины недели: вторника — среды. Потом будут два — три более холодных дня», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, ночью температура будет опускаться до -3...-8 ˚С, а днём ожидается -1...-6 ˚С.

«Зимней стужи ждать не стоит, а что будет в феврале — уже позже посмотрим», — добавил Леус.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.

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