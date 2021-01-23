Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в конце января

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в конце января.

«Та волна тепла, что пришла в Северную столицу, продлится минимум до середины недели: вторника — среды. Потом будут два — три более холодных дня», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, ночью температура будет опускаться до -3...-8 ˚С, а днём ожидается -1...-6 ˚С.

«Зимней стужи ждать не стоит, а что будет в феврале — уже позже посмотрим», — добавил Леус.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU рассказала о погоде в регионе.