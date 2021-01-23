Оперу «Евгений Онегин» покажут в Нижнем Новгороде 24 января

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Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина покажет оперу «Евгений Онегин» 24 января в Нижнем Новгороде.
Оперу «Евгений Онегин» покажут в Нижнем Новгороде 24 января
  • © operann.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Показ состоится в честь Татьяниного дня. Запланировано несколько творческих дебютов.

Партию Татьяны Лариной исполнит Екатерина Ясинская, которая пришла в труппу после прослушивания в 2019 году.

Лауреат международных конкурсов Артём Голубев впервые выйдет на сцену Нижегородского оперного театра в образе Ленского.

В партии Евгения Онегина — Олег Федоненко, в партии Ольги — Ольга Борисова. Дирижёр — Сергей Вантеев.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что концерт «Минин-хор: музыка мира» пройдёт 24 января в Москве.

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