Концерт «Минин-хор: музыка мира» пройдёт 24 января в Москве
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Об этом сообщает «Утро.ру».
Программа включает «Сей труд» из «Концерта для смешанного хора» Альфреда Шнитке.
Также будут исполнены произведения авторов из Аргентины, Латвии, США и Британии.
«Для меня очень важны эмоции, которые испытывает слушатель, важно то, что он почувствовал, возможно, даже приобрёл и унёс с собой», — заявил худрук хора Тимофей Гольберг.
В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».