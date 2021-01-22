Концерт «Минин-хор: музыка мира» пройдёт 24 января в Москве

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве пройдёт концерт «Минин-хор: музыка мира». Он состоится 24 января.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Программа включает «Сей труд» из «Концерта для смешанного хора» Альфреда Шнитке.

Также будут исполнены произведения авторов из Аргентины, Латвии, США и Британии.

«Для меня очень важны эмоции, которые испытывает слушатель, важно то, что он почувствовал, возможно, даже приобрёл и унёс с собой», — заявил худрук хора Тимофей Гольберг.

В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».