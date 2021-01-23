Иван Стебунов рассказал о своей роли в фильме Ad Libitum

Актёр Иван Стебунов рассказал о фильме Ad Libitum режиссёра Полины Ольденбург.

«Сценарий меня не просто привлёк, а по-настоящему захватил — он лихо написан. К тому же это триллер — жанр, который я очень люблю. Мой персонаж — один из тех мужчин, что потеряли покой и сон после встречи с чудо-женщиной», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Стебунова, когда он читает сценарий, то ему нужно найти в линии своего персонажа хотя бы одну яркую сцену, которую интересно сыграть.

«Чем меня зацепил мой персонаж в фильме Ad Libitum? Как раз определённой сценой, которая показалась мне яркой и классной. Так что самое главное для меня — это материал, а оттенки, принципы и всё остальное — на втором месте. Главное, чтобы была драматургическая основа», — добавил актёр.

Ранее режиссёр Полина Ольденбург в беседе с ФАН рассказала о фильме.