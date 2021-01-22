МЧС предупредило о гололёде и тумане в Москве

В Москве до утра субботы, 23 января, ожидается гололедица на дорогах и туман. Об этом говорится в предупреждении городского управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 22 января до 10:00 23 января местами в городе Москве сохранится туман с ухудшением видимости до 300—800 м, слабый гололёд. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 января, в столице начнётся резкое потепление.