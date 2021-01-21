Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в пятницу, 22 января, в Москве начнётся резкое потепление.

Об этом он рассказал в эфире НСН.

«Потепление, которое будет довольно длительным в Москве, продолжится. Температура воздуха начнёт пересекать нулевую отметку в утренние часы пятницы. Завтра днём она будет держаться в пределах от 0 °С до +2 °С с небольшими осадками. Оттепель будет достаточно длительной, процесс задержится с пятницы до середины следующей недели», — рассказал специалист.

Синоптик добавил, что вероятность ледяных дождей в связи с потеплением в столичном регионе невелика, но в центральных областях России гололёд и ледяные осадки вполне возможны.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», метеоролог рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.