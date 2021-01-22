Нижегородский фотограф Алик Якубович рассказал, как пришёл в профессию

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Нижегородский фотограф и поэт Алик Якубович рассказал, как пришёл в профессию.
Нижегородский фотограф Алик Якубович рассказал, как пришёл в профессию
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«С треском ушёл из мединститута; уже понимал, что не хочу быть врачом, а хочу быть фотографом. Зашёл в магазин «Кругозор» на Автозаводе, увидел работу Бориса Смелова в журнале «Советское фото». Это был чистый гипноз для меня. И я уже понял, кем хочу быть. В этом журнале был и Владимир Вяткин — совершенная противоположность Смелову. Эти два человека изменили мою жизнь», — заявил он в беседе с ИА «Время Н».

По словам Якубовича, он старается не снимать так, как снимают фотографы.

Он также отметил, что понимание иногда приходит не в момент съёмки, а в момент отбора.

«И ты видишь зону брака, видишь гипноз, видишь стихи. Случается, что в зоне брака видишь потрясающую картинку», — добавил Якубович.

Осенью 2020 года сообщалось о фотовыставке фронтового корреспондента Анатолия Архипова в Москве.

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