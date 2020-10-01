В ГУМе открылась фотовыставка фронтового корреспондента Анатолия Архипова

В четверг, 1 октября, в ГУМе открылась выставка фотографий фронтового корреспондента Анатолия Архипова, организованная при участии Российского фонда культуры и Российского военно-исторического общества.

Предприниматель, председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович подчеркнул, что мероприятие не приурочено ни к какой конкретной дате и создано как напоминание об исторических событиях, о которых необходимо знать всем.

«Чтобы наши дети и наши родители жили в одной парадигме, что война — это ужас, а мир — это то, ради чего стоит жить. И то, что в той страшной войне именно наши с вами бабушки и дедушки одержали великую победу ради всех нас», — объяснил Михаил Куснирович.

Внучка фотографа Анастасия Фёдорова рассказала, что Архипов прошёл всю войну, участвовал в Курской битве, а также снимал офицеров, пленённых под Сталинградом, где был ранен. После выздоровления он вернулся на войну.

«Наверное, многие сейчас задаются вопросом, почему имя дедушки было забыто, а фотографии не публиковались. Я отвечу. Дедушки не стало в 1950 году. Ему было всего 37 лет. После этого архив находился у его вдовы, моей бабушки Инны Александровны, которая впоследствии передала его моему отцу. Периодически, но редко, к папе обращались редакторы газет и журналов с просьбой дать ту или иную фотографию для публикации. Но потом как бы случайно забывали указать авторство или приписывали его другим людям», — рассказала Фёдорова.

Всего в экспозицию вошло более 50 снимков из семейного архива корреспондента. Как отметил присутствующий на мероприятии Владимир Мединский, часть из них ранее не публиковалась из соображений цензуры.

Также он рассказал, что многие фотографии Анатолия Архипова можно увидеть на фотобанке «Образы войны», созданном РИВО совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, РОСФОТО и другими организациями.

«Создан пару месяцев назад большой и первый в стране общественный бесплатный фотобанк данных. На нём уже около 20 тыс. фотографий. И большая доля этих фотографий — это как раз снимки Архипова, предоставленные семьёй», — сказал Мединский.

Говоря о важности проекта, Мединский подчеркнул, что «это живая история» и эмоции, «та история, которую нельзя никак фальсифицировать».