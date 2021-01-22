Закрытие Московского Рождественского фестиваля пройдёт 24 января

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Закрытие Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится 24 января.
Закрытие Московского Рождественского фестиваля пройдёт 24 января
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского международного Дома музыки.

Вечер пройдёт с участием художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова. Также примут участие Национальный филармонический оркестр России и Академический большой хор «Мастера хорового пения».

Прозвучит «Торжественная месса» Людвига ван Бетховена.

В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».

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