Закрытие Московского Рождественского фестиваля пройдёт 24 января

Закрытие Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится 24 января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Московского международного Дома музыки.

Вечер пройдёт с участием художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова. Также примут участие Национальный филармонический оркестр России и Академический большой хор «Мастера хорового пения».

Прозвучит «Торжественная месса» Людвига ван Бетховена.

В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».