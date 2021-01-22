Советский и российский рок-музыкант Игорь Тихомиров рассказал о новом клипе группы «Кино» на песню «Нам с тобой».

«В начале клипа я говорю, что 20 лет не брал в руки инструмент — это съёмка двухлетней давности с нашей первой совместной репетиции за почти 30 лет», — заявил Тихомиров RT.

По его словам, этот момент был для него очень трепетным и волнительным.

«На следующих кадрах вы видите уже сыгранный коллектив музыкантов спустя два года после первой репетиции. С тех пор занятия на музыкальном инструменте стали ежедневными и многочасовыми, и это принесло свои плоды», — добавил музыкант.

Премьера нового клипа на песню «Нам с тобой» состоялась на YouTube 22 января. Этот ролик — последний из цикла «Кино Live 2020».

Ранее рок-музыкант Юрий Каспарян рассказал о рисунках, которые можно увидеть в новом клипе группы «Кино» на песню «Это не любовь».