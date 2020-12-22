Юрий Каспарян рассказал о рисунках Цоя из нового клипа группы «Кино»

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Советский и российский рок-музыкант Юрий Каспарян рассказал о рисунках, которые можно увидеть в новом клипе группы «Кино» на песню «Это не любовь».
Юрий Каспарян рассказал о рисунках Цоя из нового клипа группы «Кино»
  • © Группа «Кино»

В беседе с RT гитарист отметил, что используемые в ролике изображения создал основатель коллектива Виктор Цой.

«Виктор любил рисовать и делал это постоянно», — подчеркнул Каспарян.

По его словам, эти рисунки были сделаны в конце 1980-х.

«Это скетчи из цикла «Дружба», Виктор рисовал их для детей со свойственной ему иронией. Как видите, отрезать товарищу парашют — это точно не любовь», — сказал музыкант.

Клип группы «Кино» на песню «Это не любовь» появился в сети 22 декабря. Композиция обрела новое звучание: аранжировка 1985 года была перезаписана современным живым составом «Кино», а вокал Виктора Цоя — изолирован из оцифровки оригинальной фонограммы и отреставрирован.



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