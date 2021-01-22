ВДНХ подготовит программу о главных космических достижениях России

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ВДНХ в 2021 году подготовит программу о главных космических достижениях России.
ВДНХ подготовит программу о главных космических достижениях России
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Тематические мероприятия, посвящённые истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В свою очередь, в пресс-службе ВДНХ отметили, что, как только появится возможность, будут представлены и очные форматы мероприятий.

«Сейчас мы приглашаем присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ. А как только павильоны вновь откроют двери для гостей, программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами», — уточнили в пресс-службе.

Ранее лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков в беседе с Newinform рассказал о качествах хорошего космонавта.

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