В Челябинской области предупредили о морозах до -35 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Южный Урал».
«По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ночью 23 января местами температура воздуха -30...-35 °С, на юге и крайнем западе — -23...-28 °С. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что на федеральных трассах ведётся круглосуточное дежурство.
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