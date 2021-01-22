В Челябинской области предупредили о морозах до -35 °С

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В Челябинской области 23 и 24 января прогнозируют сильные морозы.
В Челябинской области предупредили о морозах до -35 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ночью 23 января местами температура воздуха -30...-35 °С, на юге и крайнем западе — -23...-28 °С. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на федеральных трассах ведётся круглосуточное дежурство.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему люди становятся метеозависимыми.

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