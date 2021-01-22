Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае в выходные.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

23 и 24 января установится сухая погода. В субботу температура составит -1…+4 °С, в воскресенье — -4…+1 °С. В предгорьях и северной части края ожидается -3…-8 °С. Днём потеплеет до +3...+8 °С, на юге — до +9...+14 °С.

Ветер 5—10 м/с, местами возможны порывы до 12—17 м/с.

Также стало известно, что к концу выходных в Кирове прогнозируется резкое потепление до -2 °С. Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Gismeteo.

В субботу ожидается до -23 °С ночью, -18 °С — днём, к вечеру потеплеет до -14 °С. В течение всего дня возможен снег. Осадки продолжатся и в воскресенье. Днём прогнозируют -6 °С, к вечеру — до -2 °С.

Порывы ветра могут достигать 9 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит привыкнуть к аномальной погоде.