Уральские синоптики предупредили о морозах до -43 °С

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В Свердловской области в выходные, 23 и 24 января, столбики термометров могут опуститься до -43 °С.
Уральские синоптики предупредили о морозах до -43 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

В пятницу, 22 января, в регионе будет облачно с прояснениями и небольшим снегом. Местами ожидается изморозь. Столбики термометров ночью в регионе могут опуститься до -36 °С ночью и до -29 °С днём.

Значительно холоднее будет в субботу.

«Температура воздуха ночью на севере до -43 °С. Днём на севере до -31…-36 °С», — говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».

В воскресенье, 24 января, на севере Свердловской области ночью будет до -40 °С, днём до -27 °С.

Как сообщали в ноябре «Известия», на Камчатке зафиксировали температурный рекорд.

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