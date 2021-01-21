Уральские синоптики предупредили о морозах до -43 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В пятницу, 22 января, в регионе будет облачно с прояснениями и небольшим снегом. Местами ожидается изморозь. Столбики термометров ночью в регионе могут опуститься до -36 °С ночью и до -29 °С днём.
Значительно холоднее будет в субботу.
«Температура воздуха ночью на севере до -43 °С. Днём на севере до -31…-36 °С», — говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
В воскресенье, 24 января, на севере Свердловской области ночью будет до -40 °С, днём до -27 °С.
Как сообщали в ноябре «Известия», на Камчатке зафиксировали температурный рекорд.