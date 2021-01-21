В Тюменской области предупредили о морозах до -45 °С

В Тюменской области ожидается понижение температуры воздуха до -34...-39 °С, местами до -45 °С.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

По прогнозу, сильные морозы будут с 22 по 24 января.

Уралуправтодор советует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование автодорог.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.