Ярославский зоопарк объявил о сборе новогодних ёлок

Ярославский зоопарк объявил об акции по сбору новогодних ёлок.

Об этом сообщает ОТР.

Ветки хвойных деревьев получают не только травоядные звери, но и хищники, в том числе львы. Сотрудники также используют ели для создания изгородей и подстилок.

«Все животные реагируют на ёлочки по-разному. Очень радуются, играют, подкидывают. Кто-то использует в качестве еды», — заявила Марина Галкина, заведующая отделом копытных млекопитающих Ярославского зоопарка.

На сдаваемых деревьях не должно быть игрушек или мишуры.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок.