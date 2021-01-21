Концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна пройдёт в МГК им. Чайковского

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В четверг, 21 января, в день рождения Арно Бабаджаняна, в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского состоится концерт, который знаменует открытие юбилейного года творчества композитора.
Концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна пройдёт в МГК им. Чайковского
  • © Василий Малышев/ РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.  

Произведения маэстро, которые прозвучат на юбилейном вечере, вошли в золотой фонд отечественной классики. Среди них — «Поэма-рапсодия» для симфонического оркестра, «Героическая баллада», или 2-й концерт для фортепиано с оркестром, «Балетная сюита», «Ода Армении», Концерт для скрипки с оркестром, «Серенада» и «Моё сердце в горах».

Концерт пройдёт при участии симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации.

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