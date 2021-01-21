Директор Эрмитажа рассказал о работе музея в период пандемии

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей — одно из самых безопасных мест и в нём крайне мала вероятность заболеть коронавирусом.
Директор Эрмитажа рассказал о работе музея в период пандемии
  • РИА Новости

О работе Эрмитажа в период пандемии Михаил Пиотровский рассказал в беседе с «Российской газетой».

«В залах музея — вряд ли: посетители редки и ходят поодиночке, экскурсионные группы не превышают пяти человек, и мы очень тщательно, каждую неделю, меняем всю систему защиты. Музей на самом деле — одно из самых безопасных мест. Люди же к нам приходят максимум парой, для них построены маршруты, билеты продаются заранее, соблюдается дистанцирование», — рассказал директор Эрмитажа.

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