Директор Эрмитажа рассказал о работе музея в период пандемии
- РИА Новости
О работе Эрмитажа в период пандемии Михаил Пиотровский рассказал в беседе с «Российской газетой».
«В залах музея — вряд ли: посетители редки и ходят поодиночке, экскурсионные группы не превышают пяти человек, и мы очень тщательно, каждую неделю, меняем всю систему защиты. Музей на самом деле — одно из самых безопасных мест. Люди же к нам приходят максимум парой, для них построены маршруты, билеты продаются заранее, соблюдается дистанцирование», — рассказал директор Эрмитажа.
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