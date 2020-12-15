Директор Исторического музея рассказал о трудностях в период пандемии

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Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказал о трудностях, которые принесла пандемия коронавируса.
Директор Исторического музея рассказал о трудностях в период пандемии
  • © пресс-служба Исторического музея

Об этом Алексей Левыкин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Музей не получает сейчас даже четверти финансовых доходов — по итогам года дефицит более 400 млн рублей. Это существенная для нас сумма, которая является составной частью годового бюджета музея. Все эти средства идут на решение оперативных задач, организацию выставочных проектов, издательскую деятельность, закупку специального оборудования и так далее», — рассказал Левыкин.

По его словам, второе закрытие музея оказалось пережить сложнее, чем первое, так как собственные финансовые резервы исчерпаны.

«С июля по ноябрь мы открыли несколько выставок, готовили новые проекты. Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем весной. В том числе и потому, что собственные финансовые резервы мы исчерпали. Конечно, если бы не поддержка государства, нам было бы ещё тяжелее», — добавил он.

Ранее сообщалось, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.

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