На поддержку учреждений культуры Москвы выделят гранты

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Учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.
На поддержку учреждений культуры Москвы выделят гранты
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Принято решение о дополнительном финансировании учреждений культуры — театров, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек и культурных центров, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы. Обязательные платежи будут компенсированы из городского бюджета», — уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Выделенные средства пойдут на компенсацию заработных плат работников учреждений культуры, коммунальные платежи и содержание имущества.

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