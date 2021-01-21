Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море

Короткая ссылка
В Охотском море возле Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море
  • globallookpress.com

Эпицентр землетрясения находился в 420 км к северо-востоку от Южно-Сахалинска.

Отмечается, что в населённых пунктах Сахалина землетрясение не ощущалось.

Ранее сообщалось, что в Южной Якутии произошло четыре землетрясения за ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить