Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море

В Охотском море возле Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

globallookpress.com

Эпицентр землетрясения находился в 420 км к северо-востоку от Южно-Сахалинска. Отмечается, что в населённых пунктах Сахалина землетрясение не ощущалось. Ранее сообщалось, что в Южной Якутии произошло четыре землетрясения за ночь.