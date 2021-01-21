Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Охотском море
В Охотском море возле Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
- globallookpress.com
Эпицентр землетрясения находился в 420 км к северо-востоку от Южно-Сахалинска.
Отмечается, что в населённых пунктах Сахалина землетрясение не ощущалось.
Ранее сообщалось, что в Южной Якутии произошло четыре землетрясения за ночь.
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