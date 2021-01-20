Спасатели предупредили о метели в Ленобласти

Спасатели предупредили о метели, которая ожидается в Ленинградской области в четверг, 21 января.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«21 января днём в большинстве районов Ленинградской области ожидается снег, местами сильный, метель, гололёд и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка», — заявили в ведомстве.

Днём прогнозируется -6...-11 ˚С, на юго-западе до -2 ˚С. Ночью -10...-15 ˚С, на востоке до -18 ˚С. Ветер южный, до 7—11 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.