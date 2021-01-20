Спасатели предупредили о метели в Ленобласти

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о метели, которая ожидается в Ленинградской области в четверг, 21 января.
Спасатели предупредили о метели в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«21 января днём в большинстве районов Ленинградской области ожидается снег, местами сильный, метель, гололёд и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка», — заявили в ведомстве.

Днём прогнозируется -6...-11 ˚С, на юго-западе до -2 ˚С. Ночью -10...-15 ˚С, на востоке до -18 ˚С. Ветер южный, до 7—11 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с «Невскими новостями» рассказала, почему становятся метеозависимыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить