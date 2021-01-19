В Воронеже начали переработку новогодних ёлок

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В Воронеже начали массовую переработку новогодних ёлок. Ели и сосны можно принести на контейнерные площадки по 56 адресам.
В Воронеже начали переработку новогодних ёлок
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«По нескольким направлениям эту щепу мы будем использовать. Первое — это декоративное использование, как украшение на территории общего пользования: в парках, в скверах», — заявил Александр Фролов, начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог управы Советского района.

По его словам, также планируется использовать щепу для утепления вновь посаженных кустарников и древесной растительности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок.

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