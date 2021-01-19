В Воронеже начали переработку новогодних ёлок
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
«По нескольким направлениям эту щепу мы будем использовать. Первое — это декоративное использование, как украшение на территории общего пользования: в парках, в скверах», — заявил Александр Фролов, начальник отдела по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог управы Советского района.
По его словам, также планируется использовать щепу для утепления вновь посаженных кустарников и древесной растительности.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали работать пункты приёма новогодних ёлок.