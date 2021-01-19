Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Калининградской области

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Утром и днём в среду, 20 января, в Калининградской области ожидается резкое изменение погоды.
Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Калининградской области
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Калининградского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Прогнозируются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, налипание мокрого снега, местами туман. Видимость в такой период может составить 500—1000 м.

Ветер юго-восточный, южный, 5—10 м/с, днём местами возможны порывы до 12 м/с.

Ночью -5...-10 °С, на востоке до -14 °С, днём 0...+4 °С.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи установлен новый температурный рекорд: воздух 13 января прогрелся до +21,2 °С.

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