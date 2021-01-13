В Сочи побит температурный рекорд 1968 года

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В Сочи установлен новый температурный рекорд: воздух 13 января прогрелся до +21,2 °С.
В Сочи побит температурный рекорд 1968 года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на центр «Фобос».

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1968 году — +20 ˚С.

Аномальное потепление произошло из-за прихода на Черноморское побережье южного циклона.

«Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром продолжается. В течение ближайших трёх суток — 14, 15, 16 января — метеорологи также спрогнозировали вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Весёлое», — заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с НСН рассказала о погоде в Москве в ближайшее время.

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