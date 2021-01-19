В центральной России ожидаются обильные снегопады

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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные.
В центральной России ожидаются обильные снегопады
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«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в сообщении на сайте института.

Учёные института рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления в целях своевременного проведения превентивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве убрали с улиц свыше 1 млн кубометров снега.

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