В центральной России ожидаются обильные снегопады

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные.

«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в сообщении на сайте института.

Учёные института рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления в целях своевременного проведения превентивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве убрали с улиц свыше 1 млн кубометров снега.