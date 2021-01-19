В центральной России ожидаются обильные снегопады
- globallookpress.com
«Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа в связи с гололедно-изморозевыми явлениями и обильными снегопадами», — говорится в сообщении на сайте института.
Учёные института рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления в целях своевременного проведения превентивных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Москве убрали с улиц свыше 1 млн кубометров снега.