Умер почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов

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Архитектор, почётный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался в возрасте 70 лет.
Умер почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов
  • © Союз Реставраторов Санкт-Петербурга

«18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почётный реставратор Санкт-Петербурга», — сообщили в Союзе реставраторов города во «ВКонтакте».

Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской академии художеств и Международной академии архитектуры в Москве. Он имел госнаграды «Заслуженный строитель России» и «Почётный архитектор России».

В ноябре сообщалось о смерти народного архитектора России, почётного президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимира Попова.

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