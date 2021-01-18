Умер почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов

Архитектор, почётный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался в возрасте 70 лет.

«18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почётный реставратор Санкт-Петербурга», — сообщили в Союзе реставраторов города во «ВКонтакте».

Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской академии художеств и Международной академии архитектуры в Москве. Он имел госнаграды «Заслуженный строитель России» и «Почётный архитектор России».

В ноябре сообщалось о смерти народного архитектора России, почётного президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимира Попова.