Парки Москвы проведут мастер-классы и экскурсии с 18 по 24 января
- Музей истории ВМФ / © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, парк «Северное Тушино» организует онлайн-экскурсию, посвящённую работе российских подводников, а парк «Фили» опубликует интервью с музыкантом Александром Скляром.
В музее-усадьбе «Кусково» расскажут о жизни усадьбы в конце XIX — начале XX века.
Бабушкинский парк проведёт цикл онлайн-занятий «Как понизить свою эмоциональность».
Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Мастерская Рождества» в Московской области.