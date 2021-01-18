В Москве планируют отреставрировать дом Мальцевых

В Москве намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Реставраторы должны вернуть исторический облик фасадам и интерьерам особняка. Завершить работы предполагается в течение двух лет, передают vesti.ru.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. До середины 1980-х годов в главном доме располагалось коммунальное жильё.

«Сейчас он отключён от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.