В Москве планируют отреставрировать дом Мальцевых
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Реставраторы должны вернуть исторический облик фасадам и интерьерам особняка. Завершить работы предполагается в течение двух лет, передают vesti.ru.
Здание является выявленным объектом культурного наследия. До середины 1980-х годов в главном доме располагалось коммунальное жильё.
«Сейчас он отключён от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Ранее сообщалось, что дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.