В Москве планируют отреставрировать дом Мальцевых

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В Москве намерены отреставрировать дом Мальцевых, расположенный на Большой Якиманке.
В Москве планируют отреставрировать дом Мальцевых
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Реставраторы должны вернуть исторический облик фасадам и интерьерам особняка. Завершить работы предполагается в течение двух лет, передают vesti.ru.

Здание является выявленным объектом культурного наследия. До середины 1980-х годов в главном доме располагалось коммунальное жильё.

«Сейчас он отключён от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее сообщалось, что дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.

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