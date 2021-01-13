Дом с кариатидами и грифонами в Москве признали памятником архитектуры

Короткая ссылка
Дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.
Дом с кариатидами и грифонами в Москве признали памятником архитектуры
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о доходном доме купца Камзолкина, возведённом в 1885 году и частично перестроенном после пожара через восемь лет. Над зданием в разное время работали архитектор Василий Загорский и скульптор Сергей Конёнков.

«Имел отношение к формированию облика дома и легендарный Лев Кекушев: именно он в качестве участкового архитектора утверждал ремонт и перестройку фасада здания в 1893 году», — отмечается в сообщении.

Теперь дому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее kp.ru сообщал, что в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге отреставрировали парадные интерьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить