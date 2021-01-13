Дом с кариатидами и грифонами в Москве признали памятником архитектуры

Дом с кариатидами и грифонами на проспекте Мира в Москве признали памятником архитектуры.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о доходном доме купца Камзолкина, возведённом в 1885 году и частично перестроенном после пожара через восемь лет. Над зданием в разное время работали архитектор Василий Загорский и скульптор Сергей Конёнков.

«Имел отношение к формированию облика дома и легендарный Лев Кекушев: именно он в качестве участкового архитектора утверждал ремонт и перестройку фасада здания в 1893 году», — отмечается в сообщении.

Теперь дому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее kp.ru сообщал, что в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге отреставрировали парадные интерьеры.