Дом с кариатидами и грифонами в Москве признали памятником архитектуры
- © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Речь идёт о доходном доме купца Камзолкина, возведённом в 1885 году и частично перестроенном после пожара через восемь лет. Над зданием в разное время работали архитектор Василий Загорский и скульптор Сергей Конёнков.
«Имел отношение к формированию облика дома и легендарный Лев Кекушев: именно он в качестве участкового архитектора утверждал ремонт и перестройку фасада здания в 1893 году», — отмечается в сообщении.
Теперь дому присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.
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