На юге Западной Сибири прогнозируется аномально тёплая погода

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Температура выше нормы на 8—12 °С ожидает жителей Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского, Красноярского краев и Хакасии в течение недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8—12 °С. Касается это также юга Красноярского края и Хакасии», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, дневная температура в данных регионах в этот период будет составлять -7...-4 °С.

«Будет очень тёплая погода, а до этого морозы достигали и- 43 °С», — добавил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что на юге европейской части России прогнозируются сильные морозы, снегопады, метели, гололедица и налипание снега.

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