Синоптики прогнозируют «опасную» погоду на юге России
«Очень тёплая погода была на юге в первой декаде, но уже в понедельник (18 января. — RT) температура очень сильно понижается. Выпущено даже экстренное предупреждение, что в Крыму 18–19 января сильные морозы. Ночью будет минус 8-10. Это опасное явление», — сообщил он.
Кроме того, на юге европейской части России ожидается сильный снег, метели, гололедица, порывы снега будут достигать 25 м/с.
Синоптик уточнил, что в республиках Северного Кавказа будет наблюдаться также налипание мокрого снега.
Ранее Вильфанд заявил, что на территории европейской части России на следующей неделе ожидается «нервная» погода с резкими переменами температуры.