Синоптики прогнозируют «опасную» погоду на юге России

Сильные морозы, снегопады, метели, гололедица и налипание снега прогнозируются на юге европейской части России 18 и 19 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, предупредив, что такая погода представляет опасность.

«Очень тёплая погода была на юге в первой декаде, но уже в понедельник (18 января. — RT) температура очень сильно понижается. Выпущено даже экстренное предупреждение, что в Крыму 18–19 января сильные морозы. Ночью будет минус 8-10. Это опасное явление», — сообщил он.

Кроме того, на юге европейской части России ожидается сильный снег, метели, гололедица, порывы снега будут достигать 25 м/с.

Синоптик уточнил, что в республиках Северного Кавказа будет наблюдаться также налипание мокрого снега.

Ранее Вильфанд заявил, что на территории европейской части России на следующей неделе ожидается «нервная» погода с резкими переменами температуры.