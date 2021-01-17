Вильфанд прогнозирует «нервную» погоду в Европейской России на неделе

«Нервная» погода с резкими переменами температуры ожидается на территории европейской части России на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова, нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей Европейской России ожидают аномальные температуры ниже -30 °С, а уже в пятницу придёт оттепель.

«Днём в четверг температура начнёт просто очень быстро ползти вверх. Уже к пятнице ночные температуры будут около -5 °С, по области — до -7 °С, а днём уже оттепель. Будет даже до +4 °С доходить. По предварительным расчётам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 °С», — добавил синоптик.

Ранее столичное метеобюро сообщило, что в Москве температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже -20 °С.