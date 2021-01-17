Вильфанд прогнозирует «нервную» погоду в Европейской России на неделе

Короткая ссылка
«Нервная» погода с резкими переменами температуры ожидается на территории европейской части России на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд прогнозирует «нервную» погоду в Европейской России на неделе
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Неделя на европейской территории будет, основываясь на терминологии Обухова, нервной. Я бы сказал, что очень нервной. Нервозность будет проявляться в резких переменах: от сильнейших заморозков за весь зимний сезон в начале недели до оттепели во второй половине недели», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в первой половине недели жителей Европейской России ожидают аномальные температуры ниже -30 °С, а уже в пятницу придёт оттепель.

«Днём в четверг температура начнёт просто очень быстро ползти вверх. Уже к пятнице ночные температуры будут около -5 °С, по области — до -7 °С, а днём уже оттепель. Будет даже до +4 °С доходить. По предварительным расчётам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 °С», — добавил синоптик.

Ранее столичное метеобюро сообщило, что в Москве температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже -20 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить