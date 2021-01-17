В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности

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В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Оно действует до 18:00 18 января.
В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности
  • © РИА Новости / Владимир Иванов

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В указанный период существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, из-за схода лавин могут повредиться автодороги, канатные дороги, линии электропередачи, а также повышен риск травмирования лыжников», — сказали в ведомстве.

В случае лавиноопасности нельзя выходить в горы в непогоду.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи установлен новый температурный рекорд: воздух 13 января прогрелся до +21,2 °С.

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