В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности

В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Оно действует до 18:00 18 января.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В указанный период существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, из-за схода лавин могут повредиться автодороги, канатные дороги, линии электропередачи, а также повышен риск травмирования лыжников», — сказали в ведомстве.

В случае лавиноопасности нельзя выходить в горы в непогоду.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи установлен новый температурный рекорд: воздух 13 января прогрелся до +21,2 °С.