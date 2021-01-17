В горах Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«В указанный период существует опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, из-за схода лавин могут повредиться автодороги, канатные дороги, линии электропередачи, а также повышен риск травмирования лыжников», — сказали в ведомстве.
В случае лавиноопасности нельзя выходить в горы в непогоду.
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