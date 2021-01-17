Российский дизайнер Ульяна Сергеенко примет участие в Неделе высокой моды в Париже, которая откроется 25 января.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу модного дома.

Из-за ограничений по COVID-19 традиционного дефиле не будет. Показ состоится онлайн.

При создании нарядов Сергеенко вдохновлялась стилем ар-деко. Новую коллекцию разрабатывали с привлечением мастеров из разных регионов России.

Ранее дизайнер Юлия Беляева в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвала модные тренды 2021 года.