Дизайнер назвала модные тренды 2021 года

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Дизайнер Юлия Беляева назвала модные тренды 2021 года.
Дизайнер назвала модные тренды 2021 года
  • Pixabay

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что в новый год вошли такие детали в одежде, как воротники, объёмные рукава, завышенная посадка, асимметрия и подчёркнутая поясом с пряжкой талия.

«Вырез на одежде, неоновые детали и вещи оверсайз, худи, джоггеры, укороченный жакет и брючные костюмы. Отказываемся от скинни с заниженной талией, с излишним декором и дырками», — считает Беляева.

Главными цветами названы серый и жёлтый, а также их сочетания.

«Обратите внимание на фиолетовый, фуксию, горчицу, персиковый, малахитовый, пыльно-розовый», — сказала эксперт.

Ранее модельер Валентин Юдашкин в беседе с газетой «Известия» рассказал об участии в работе над спектаклем «И никого не стало» в Театре Олега Табакова.

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