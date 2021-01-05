Дизайнер назвала модные тренды 2021 года
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В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она заявила, что в новый год вошли такие детали в одежде, как воротники, объёмные рукава, завышенная посадка, асимметрия и подчёркнутая поясом с пряжкой талия.
«Вырез на одежде, неоновые детали и вещи оверсайз, худи, джоггеры, укороченный жакет и брючные костюмы. Отказываемся от скинни с заниженной талией, с излишним декором и дырками», — считает Беляева.
Главными цветами названы серый и жёлтый, а также их сочетания.
«Обратите внимание на фиолетовый, фуксию, горчицу, персиковый, малахитовый, пыльно-розовый», — сказала эксперт.
Ранее модельер Валентин Юдашкин в беседе с газетой «Известия» рассказал об участии в работе над спектаклем «И никого не стало» в Театре Олега Табакова.