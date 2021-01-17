Батрутдинов поделился воспоминаниями о Грачевском

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Актёр Тимур Батрутдинов поделился воспоминаниями о художественном руководителе «Ералаша» Борисе Грачевском.
Батрутдинов поделился воспоминаниями о Грачевском
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Дядя Боря был близким для многих, с кем он когда-либо пересекался в жизни. Ни один мой день рождения не был оставлен без его внимания. Каждый раз он в числе первых поздравлял, звал, приглашал», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, он постоянно был на связи с Грачевским, но один из недавних звонков всё же пропустил.

«Это, конечно, гнетёт меня очень сильно. Что он хотел сказать? Просто поговорить? Попрощаться?» — сказал Батрутдинов.

Ранее актёр Валерий Гаркалин в беседе с телеканалом «360» назвал смерть Грачевского невосполнимой потерей.

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