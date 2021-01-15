Гаркалин назвал смерть Грачевского невосполнимой потерей

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Актёр Валерий Гаркалин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
Гаркалин назвал смерть Грачевского невосполнимой потерей
  • РИА Новости

«Он жил замечательной жизнью, он очень ценил жизнь. Конечно, это потеря невосполнимая. Уходят замечательные люди, которые так художественно осмысливали жизнь», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, «Ералаш» останется теперь уже как наследие Грачевского.

Со своей стороны, поэт Владимир Вишневский в беседе с Life.ru отметил, что практически вся его творческая жизнь связана с Грачевским.

«Он ассоциировался с «Ералашем». И вот с этим праздничным общением, которое не верилось, что может так прерваться», —сказал Вишневский.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.

О его госпитализации стало известно 28 декабря.

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